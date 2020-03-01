Работая через посредников, возникают сложности на всех этапах согласования с клиентом. Появляется эффект "испорченного телефона" и затягивание по срокам, что существенно влияет на скорость работы. В результате общее впечатление от сотрудничества остается неудовлетворительным. Реферальное вознаграждение партнеры студии получают с помощью личного обращения. Чтобы получить промокод, обратитесь к представителю студии.
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