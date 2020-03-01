Создание мультимедийной презентации.

3D визуализация:





Мультимедийная презентация может состоять из видеосюжетов, фильмов, зарисовок, голосового сопровождения, аудио звука, изображений, цифровых фото, анимации, компьютерных рисунков, форматированного текста, элементов трехмерной компьютерной графики и спецэффектов. Сфера использования мультимедийных презентаций постоянно расширяется. Видео анимация, 3D визуализация. Создание мультимедийной презентации





Компьютерная анимация, видео инфографика.

Doodle видео:





Адаптивно на любых устройствах. Дудл видео можно вставить на сайт, передавать через соц. сети и просматривать на телефонах и планшетах. Оно не надоедает и его легко смотреть. Благодаря Doodle видео в доступной и увлекательной форме рассказывается о Вашем бизнесе, товаре или услуге. Doodle видео можно использовать как визитку. 3д анимация, анимация студия





Моушн дизайн,

Виртуальная дополненная реальность:





Моушн дизайн (Motion design) — это уникальная услуга, представляющая собой особое видение, которое соединяет в себе знания о дизайне, анимации, режиссуре, и многих других составляющих. Моушн-дизайн – бесконечные и постоянно меняющиеся технологии и инструменты для визуализации любой идеи в сфере ID, TV, ТВ дизайна, рекламы, презентационных и учебных фильмов. 3D анимация, анимированные ролики.





Промо видео, компьютерная графика, видео анимация.

Видео для бизнеса:





Должен показывать товар в действии, а не просто его «обертку». Особенно эффектно смотрится товар в 3D анимации. Такой способ визуализации отлично подходит для строительной или технической отрасли. Трехмерная визуализация может наглядно продемонстрировать процесс строительства объекта. Любой товар можно и нужно показывать, как можно нагляднее, привлекательнее, со всех сторон. Дудл видео, компания ролик, анимация сделать





Мультимедийная презентация.

Интерьер визуализация, 3D дизайн:





Создание графических роликов, презентаций, корпоративных и имиджевых видео. Рекламное видео или полноценный фильм о компании позволяющий передать клиентам её дух, атмосферу и ценности. Видео в котором подробно объясняется, как пользоваться сервисом или продуктом. Как правило: 3D Визуализация, 3D экстерьеры, 3D интерьеры, 3D объекты, 3D анимация.

