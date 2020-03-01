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Продакшн-Студия. 3D визуализация.
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Почему необходима 3D презентация вашего товара?
Создание продающей 2D и 3D-анимации, если вы ее донесете до вашего целевого клиента, инвестора или партнера. Видео презентация поможет показать наглядно любой объект, который еще только задуман и не построен
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Презентация для бизнеса
Удивить клиентов или инвесторов показав хорошую 3D презентацию; привлечь посетителей выставки к вашему стенду красочной 3D презентацией; cделать очень эффективное предложение в виде видеоролика 3D формата
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Инфографика, Компьютерная анимация
Инфографика: У нас значительный опыт в производстве инфографики, в том числе: создании мультимедийных презентаций; изготовлении информационных роликов; съемке презентационных фильмов.
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Рекламное видео или полноценный фильм
Видеопродакшн: услуги написание сценариев; съемка и монтаж; цветокоррекция и грейдинг; визуальные эффекты и компьютерная графика; постпродакшн и озвучание. Собственная продакшн студия компьютерной графики, визуальных эффектов и постпродакшн.
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Видео анимация
Портфолио. Мультимедийная презентация
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Мультимедийная презентация
Наши работы
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Создание мультимедийной презентации и видео анимация

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Сколько стоит видео анимация?
Цена видео анимации зависит от сложности использованной графики и общей продолжительности ролика. Страница с основными тарифами

Наши продукты:

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Сколько времени занимает создание видео анимации?
Самый простой способ понять, сколько времени нужно на производство мультимедийной презентации — определиться с его форматом. Более длительными по сроку производства будут сложные анимационные видеоролики. Учитывая тот факт, что все графические объекты должен нарисовать художник-аниматор, а после над ними работает ещё и моушн-дизайнер, вся эта кропотливая работа может занимать от двух недель до двух месяцев.

В целом создание ролика длится от 2-х недель, в зависимости от длительности и сложности видео анимации, но если ролик нужен срочно, то мы можем это обсудить. Все этапы создания ролика согласовываются с Вами и мы не приступаем к следующему шагу, не получив утверждения по предыдущему. Мы редактируем и шлифуем ролик до момента, пока он
не будет таким, каким Вы его себе задумали. При этом мы даем Вам возможность
делать правки.

  • Написание сценария. В сценарий обязательно входит текст для диктора (как правило, продающий), делается раскадровка и описание происходящего в том или ином кадре с подробным заданием на отрисовку иллюстраций (рисованное видео, дудл видео) или инфографики (видео инфографика).
  • Озвучивание текста профессиональным диктором (база дикторских голосов Вам будет предоставлена).
  • Отрисовка иллюстраций, 3D моделинг или создание инфографики аниматором.
  • Создание графики и анимации в программах cinema 4D, MAYA, After Effects, UE, Blender
  • Наложение спецэффектов, соединение звука и видео, а также добавление звуковых эффектов.
  • Сдача готового ролика.

Как мы работаем с посредниками?
Работая через посредников, возникают сложности на всех этапах согласования с клиентом. Появляется эффект "испорченного телефона" и затягивание по срокам, что существенно влияет на скорость работы. В результате общее впечатление от сотрудничества остается неудовлетворительным. Реферальное вознаграждение партнеры студии получают с помощью личного обращения. Чтобы получить промокод, обратитесь к представителю студии.

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Возможно ли внести изменения в готовый видеоролик?
Правки в видеоролик можно вносить в период согласования на каждом из пяти этапов его создания, чтобы изменить уже утвержденный ролик придется внести дополнительную плату.

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Кому может быть отказано в услуге создания видео?
Согласно внутреннему кодексу компании мы не создаем поддельные видео отзывы, не работаем с магами, экстрасенсами, целителями, не изготавливаем видео для финансовых пирамид и других проектов противоречащих УК РФ и человеческой морали.
Как удобно с нами работать:
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Концепция
Постановка задачи заказчиком. Техническое задание. Обсуждение контента, вашей презентации и анимации в видео. От вас звонок, чат на сайте, письмо на info@3dinteractive.ru
Коммерческое предложение
От нас приходит коммерческое предложение. При этом происходит обсуждение всех деталей при создание проекта мультимедийной презентации.
Договор
Заключение договора. Создание видео контента. Предоплата от 50%-100%.
Сценарий
Далее мы пишем сценарий и приступаем к созданию раскадровки. С вами мы согласовываем детали на всех этапах.
Озвучка. Титры. Монтаж
Внесение правок. Озвучка. Наложение титров. Монтаж. Внесение правок до полного утверждения заказчиком контента, мультимедийной презентации и видео анимации.
Готовый ролик
Вы получаете готовую продукцию. Оплата, обмен бухгалтерскими документами.

Создание анимации, видео презентация и профессиональное продвижение видеоролика

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Рекламный ролик
Профессиональное продвижение вашего продукта и видео на сайтах, в YouTube и социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram. Гарантированный вывод в ТОП. Грамотное продвижение в соцсетях – ваша возможность расширить бизнес и получить новых клиентов
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Продакшн-студия
500 Площадок для размещения вашей рекламы. Все направлено на формирование имиджа бренда и генерацию лидов для Вас!

Видео – основной маркетинговый тренд. Зрители видео делают покупку с большей вероятностью.

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Видео анимация
Все под ключ. Индивидуальный подход и профессиональная работа по продвижению.
Разработка стратегии каждого проекта. Вывод ваших роликов в ТОП Яндекс и Google. Рост узнаваемости бренда и новая целевая аудитория
И наши любимые клиенты делятся впечатлениями:
Вам нужна презентация и видео анимация, уникальный контент?
Просто заполните заявку, и в течение 5 минут мы перезвоним.



Мы слышим и ценим наших клиентов
Создание мультимедийной презентации.
3D визуализация:


Мультимедийная презентация может состоять из видеосюжетов, фильмов, зарисовок, голосового сопровождения, аудио звука, изображений, цифровых фото, анимации, компьютерных рисунков, форматированного текста, элементов трехмерной компьютерной графики и спецэффектов. Сфера использования мультимедийных презентаций постоянно расширяется. Видео анимация, 3D визуализация. Создание мультимедийной презентации


Компьютерная анимация, видео инфографика.
Doodle видео:


Адаптивно на любых устройствах. Дудл видео можно вставить на сайт, передавать через соц. сети и просматривать на телефонах и планшетах. Оно не надоедает и его легко смотреть. Благодаря Doodle видео в доступной и увлекательной форме рассказывается о Вашем бизнесе, товаре или услуге. Doodle видео можно использовать как визитку. 3д анимация, анимация студия


Моушн дизайн,
Виртуальная дополненная реальность:


Моушн дизайн (Motion design) — это уникальная услуга, представляющая собой особое видение, которое соединяет в себе знания о дизайне, анимации, режиссуре, и многих других составляющих. Моушн-дизайн – бесконечные и постоянно меняющиеся технологии и инструменты для визуализации любой идеи в сфере ID, TV, ТВ дизайна, рекламы, презентационных и учебных фильмов. 3D анимация, анимированные ролики.


Промо видео, компьютерная графика, видео анимация.
Видео для бизнеса:


 Должен показывать товар в действии, а не просто его «обертку». Особенно эффектно смотрится товар в 3D анимации. Такой способ визуализации отлично подходит для строительной или технической отрасли. Трехмерная визуализация может наглядно продемонстрировать процесс строительства объекта. Любой товар можно и нужно показывать, как можно нагляднее, привлекательнее, со всех сторон. Дудл видео, компания ролик, анимация сделать


Мультимедийная презентация.
Интерьер визуализация, 3D дизайн:


Создание графических роликов, презентаций, корпоративных и имиджевых видео. Рекламное видео или полноценный фильм о компании позволяющий передать клиентам её дух, атмосферу и ценности. Видео в котором подробно объясняется, как пользоваться сервисом или продуктом. Как правило: 3D Визуализация, 3D экстерьеры, 3D интерьеры, 3D объекты, 3D анимация.
Продакшн-студия VM style
3Д визуализация
Виртуальная дополненная реальность.
г. Москва, Проспект Мира, 30с1


Phone: +7 495 118 29 60
E-mail: info@3dinteractive.ru
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Продакшн-студия
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  • Компьютерная графика
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